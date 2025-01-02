Million 价格 (MM)
今天 Million (MM) 的实时价格为 0.996573 USD。目前其市值为 $ 996.57K USD。MM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Million 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 303.53 USD
- Million 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011277557074259。
在过去30天内，Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1035229070。
在过去60天内，Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2619105460。
在过去90天内，Million 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1507056478688282。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011277557074259
|-0.11%
|30天
|$ -0.1035229070
|-10.38%
|60天
|$ -0.2619105460
|-26.28%
|90天
|$ -0.1507056478688282
|-13.13%
Million 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.00%
-0.11%
-1.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Million is a decentralized digital currency pegged to a minimum value of $1.00 USD with a fixed-supply of 1,000,000 tokens, for a total market cap of $1,000,000+ USD. Million was founded by TechLead, an ex-Google / ex-Facebook tech lead with over 1,000,000 subscribers on YouTube (as a millionaire).
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|1 MM 兑换 AUD
A$1.5945168
|1 MM 兑换 GBP
￡0.7972584
|1 MM 兑换 EUR
€0.95671008
|1 MM 兑换 USD
$0.996573
|1 MM 兑换 MYR
RM4.45468131
|1 MM 兑换 TRY
₺35.18899263
|1 MM 兑换 JPY
¥156.59151549
|1 MM 兑换 RUB
₽111.1178895
|1 MM 兑换 INR
₹85.44616902
|1 MM 兑换 IDR
Rp16,073.75581419
|1 MM 兑换 PHP
₱57.73147389
|1 MM 兑换 EGP
￡E.50.58604548
|1 MM 兑换 BRL
R$6.14885541
|1 MM 兑换 CAD
C$1.43506512
|1 MM 兑换 BDT
৳119.0904735
|1 MM 兑换 NGN
₦1,542.67507254
|1 MM 兑换 UAH
₴41.91586038
|1 MM 兑换 VES
Bs50.825223
|1 MM 兑换 PKR
Rs277.59540915
|1 MM 兑换 KZT
₸523.13106489
|1 MM 兑换 THB
฿34.16252244
|1 MM 兑换 TWD
NT$32.76732024
|1 MM 兑换 CHF
Fr0.8969157
|1 MM 兑换 HKD
HK$7.74337221
|1 MM 兑换 MAD
.د.م10.0653873