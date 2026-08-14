Mazze 今日价格

Mazze (MAZZE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MAZZE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAZZE。

Mazze 目前市值在 $ 404,408 排名第 #-，流通供应量为 2.64B MAZZE。过去 24 小时内，MAZZE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01012121，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAZZE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.98%。过去一天，总交易量达到 $ 49.74。

Mazze（MAZZE）市场信息

市值 $ 404.41K$ 404.41K $ 404.41K 成交量（24H） $ 49.74$ 49.74 $ 49.74 完全稀释市值 $ 751.89K$ 751.89K $ 751.89K 流通量 2.64B 2.64B 2.64B 总供应量 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

Mazze 的当前市值为 $ 404.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.74。MAZZE 的流通量为 2.64B，总供应量是 4835697309.21114，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 751.89K。