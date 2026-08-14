Litebeam 今日价格

Litebeam (LBM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.59%。当前 LBM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LBM。

Litebeam 目前市值在 $ 80,888 排名第 #-，流通供应量为 1.00B LBM。过去 24 小时内，LBM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00683093，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LBM 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +0.68%。过去一天，总交易量达到 --。

Litebeam（LBM）市场信息

市值 $ 80.89K$ 80.89K $ 80.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 80.89K$ 80.89K $ 80.89K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Litebeam 的当前市值为 $ 80.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LBM 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.89K。