Levva Protocol 今日价格

Levva Protocol (LVVA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.61%。当前 LVVA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LVVA。

Levva Protocol 目前市值在 $ 611,867 排名第 #-，流通供应量为 1.98B LVVA。过去 24 小时内，LVVA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01602631，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LVVA 在过去一小时内波动了 -2.19%，过去7 天内波动了 -10.72%。过去一天，总交易量达到 $ 414.76K。

Levva Protocol（LVVA）市场信息

市值 $ 611.87K$ 611.87K $ 611.87K 成交量（24H） $ 414.76K$ 414.76K $ 414.76K 完全稀释市值 $ 618.09K$ 618.09K $ 618.09K 流通量 1.98B 1.98B 1.98B 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Levva Protocol 的当前市值为 $ 611.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 414.76K。LVVA 的流通量为 1.98B，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 618.09K。