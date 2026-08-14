level941 今日价格

level941 (PIGEON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.41%。当前 PIGEON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIGEON。

level941 目前市值在 $ 67,868 排名第 #-，流通供应量为 984.46M PIGEON。过去 24 小时内，PIGEON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00920604，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIGEON 在过去一小时内波动了 -0.85%，过去7 天内波动了 +16.00%。过去一天，总交易量达到 --。

level941（PIGEON）市场信息

市值 $ 67.87K$ 67.87K $ 67.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.87K$ 67.87K $ 67.87K 流通量 984.46M 984.46M 984.46M 总供应量 984,461,807.109361 984,461,807.109361 984,461,807.109361

level941 的当前市值为 $ 67.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIGEON 的流通量为 984.46M，总供应量是 984461807.109361，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.87K。