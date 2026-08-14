Levana 今日价格

Levana (LVN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.32%。当前 LVN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LVN。

Levana 目前市值在 $ 450,386 排名第 #-，流通供应量为 803.02M LVN。过去 24 小时内，LVN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.894668，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LVN 在过去一小时内波动了 +0.65%，过去7 天内波动了 +13.20%。过去一天，总交易量达到 $ 5.63。

Levana（LVN）市场信息

市值 $ 450.39K$ 450.39K $ 450.39K 成交量（24H） $ 5.63$ 5.63 $ 5.63 完全稀释市值 $ 560.87K$ 560.87K $ 560.87K 流通量 803.02M 803.02M 803.02M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Levana 的当前市值为 $ 450.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.63。LVN 的流通量为 803.02M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 560.87K。