LayerX 今日价格

LayerX (LX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.12%。当前 LX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LX。

LayerX 目前市值在 $ 774,949 排名第 #-，流通供应量为 10.00B LX。过去 24 小时内，LX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04623739，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LX 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 +48.47%。过去一天，总交易量达到 --。

LayerX（LX）市场信息

市值 $ 774.95K$ 774.95K $ 774.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 774.95K$ 774.95K $ 774.95K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

LayerX 的当前市值为 $ 774.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LX 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 774.95K。