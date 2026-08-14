LADYBUG 今日价格

LADYBUG (LADYBUG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.27%。当前 LADYBUG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LADYBUG。

LADYBUG 目前市值在 $ 88,574 排名第 #-，流通供应量为 899.47M LADYBUG。过去 24 小时内，LADYBUG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LADYBUG 在过去一小时内波动了 +0.81%，过去7 天内波动了 +22.83%。过去一天，总交易量达到 --。

LADYBUG（LADYBUG）市场信息

市值 $ 88.57K$ 88.57K $ 88.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 98.42K$ 98.42K $ 98.42K 流通量 899.47M 899.47M 899.47M 总供应量 999,471,891.011457 999,471,891.011457 999,471,891.011457

LADYBUG 的当前市值为 $ 88.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LADYBUG 的流通量为 899.47M，总供应量是 999471891.011457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.42K。