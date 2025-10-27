LAD（LAD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001455 $ 0.00001455 $ 0.00001455 24H最低价 $ 0.00001615 $ 0.00001615 $ 0.00001615 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001455$ 0.00001455 $ 0.00001455 24H最高价 $ 0.00001615$ 0.00001615 $ 0.00001615 历史最高 $ 0.00042021$ 0.00042021 $ 0.00042021 最低价 $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +9.13% 漲跌幅（7D） +11.70% 漲跌幅（7D） +11.70%

LAD（LAD）当前实时价格为 $0.00001613。过去 24 小时内，LAD 的交易价格在 $ 0.00001455 至 $ 0.00001615 之间波动，市场活跃度显著。LAD 的历史最高价为 $ 0.00042021，历史最低价为 $ 0.00001355。

从短期表现来看，LAD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +9.13%，过去 7 天内累计变动为 +11.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LAD（LAD）市场信息

市值 $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LAD 的当前市值为 $ 16.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.13K。