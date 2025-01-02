KOGE 价格 (KOGE)
今天 KOGE (KOGE) 的实时价格为 26.21 USD。目前其市值为 $ 88.83M USD。KOGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
KOGE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.15K USD
- KOGE 当天价格变化为 +0.70%
- 其循环供应量为 3.39M USD
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今天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.182257。
在过去30天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.6887607130。
在过去60天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.0293110920。
在过去90天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.86873911296613。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.182257
|+0.70%
|30天
|$ +2.6887607130
|+10.26%
|60天
|$ +5.0293110920
|+19.19%
|90天
|$ +8.86873911296613
|+51.14%
KOGE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.37%
+0.70%
+2.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 KOGE 兑换 AUD
A$41.936
|1 KOGE 兑换 GBP
￡20.968
|1 KOGE 兑换 EUR
€25.1616
|1 KOGE 兑换 USD
$26.21
|1 KOGE 兑换 MYR
RM117.1587
|1 KOGE 兑换 TRY
₺925.4751
|1 KOGE 兑换 JPY
¥4,120.9983
|1 KOGE 兑换 RUB
₽2,922.1529
|1 KOGE 兑换 INR
₹2,246.7212
|1 KOGE 兑换 IDR
Rp422,741.8763
|1 KOGE 兑换 PHP
₱1,518.3453
|1 KOGE 兑换 EGP
￡E.1,330.6817
|1 KOGE 兑换 BRL
R$162.502
|1 KOGE 兑换 CAD
C$37.7424
|1 KOGE 兑换 BDT
৳3,132.095
|1 KOGE 兑换 NGN
₦40,572.5558
|1 KOGE 兑换 UAH
₴1,102.3926
|1 KOGE 兑换 VES
Bs1,336.71
|1 KOGE 兑换 PKR
Rs7,300.7955
|1 KOGE 兑换 KZT
₸13,758.4153
|1 KOGE 兑换 THB
฿898.4788
|1 KOGE 兑换 TWD
NT$861.7848
|1 KOGE 兑换 CHF
Fr23.589
|1 KOGE 兑换 HKD
HK$203.6517
|1 KOGE 兑换 MAD
.د.م264.721