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KOGE 价格 (KOGE)

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KOGE (KOGE) 实时价格图表

$26.22
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+0.70%(1D)

今天 KOGE (KOGE) 的价格

今天 KOGE (KOGE) 的实时价格为 26.21 USD。目前其市值为 $ 88.83M USD。KOGE 兑换 USD 的价格为实时更新。
KOGE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.15K USD
- KOGE 当天价格变化为 +0.70%
- 其循环供应量为 3.39M USD

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KOGE (KOGE) 价格表现 USD

今天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.182257
在过去30天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.6887607130
在过去60天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.0293110920
在过去90天内，KOGE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.86873911296613

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.182257+0.70%
30天$ +2.6887607130+10.26%
60天$ +5.0293110920+19.19%
90天$ +8.86873911296613+51.14%

KOGE (KOGE) 价格分析

KOGE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 25.78
$ 25.78$ 25.78

$ 26.21
$ 26.21$ 26.21

$ 76.94
$ 76.94$ 76.94

+0.37%

+0.70%

+2.95%

KOGE (KOGE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 88.83M
$ 88.83M$ 88.83M

$ 26.15K
$ 26.15K$ 26.15K

3.39M
3.39M 3.39M

什么是KOGE (KOGE)

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KOGE (KOGE) 资源

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官网

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KOGE 兑换为当地货币

1 KOGE 兑换 AUD
A$41.936
1 KOGE 兑换 GBP
20.968
1 KOGE 兑换 EUR
25.1616
1 KOGE 兑换 USD
$26.21
1 KOGE 兑换 MYR
RM117.1587
1 KOGE 兑换 TRY
925.4751
1 KOGE 兑换 JPY
¥4,120.9983
1 KOGE 兑换 RUB
2,922.1529
1 KOGE 兑换 INR
2,246.7212
1 KOGE 兑换 IDR
Rp422,741.8763
1 KOGE 兑换 PHP
1,518.3453
1 KOGE 兑换 EGP
￡E.1,330.6817
1 KOGE 兑换 BRL
R$162.502
1 KOGE 兑换 CAD
C$37.7424
1 KOGE 兑换 BDT
3,132.095
1 KOGE 兑换 NGN
40,572.5558
1 KOGE 兑换 UAH
1,102.3926
1 KOGE 兑换 VES
Bs1,336.71
1 KOGE 兑换 PKR
Rs7,300.7955
1 KOGE 兑换 KZT
13,758.4153
1 KOGE 兑换 THB
฿898.4788
1 KOGE 兑换 TWD
NT$861.7848
1 KOGE 兑换 CHF
Fr23.589
1 KOGE 兑换 HKD
HK$203.6517
1 KOGE 兑换 MAD
.د.م264.721