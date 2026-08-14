Kobecoin 今日价格

Kobecoin (KOBX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.88%。当前 KOBX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KOBX。

Kobecoin 目前市值在 $ 386,913 排名第 #-，流通供应量为 990.26M KOBX。过去 24 小时内，KOBX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KOBX 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +14.83%。过去一天，总交易量达到 $ 5.72K。

Kobecoin（KOBX）市场信息

市值 $ 386.91K$ 386.91K $ 386.91K 成交量（24H） $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K 完全稀释市值 $ 386.91K$ 386.91K $ 386.91K 流通量 990.26M 990.26M 990.26M 总供应量 990,257,269.712726 990,257,269.712726 990,257,269.712726

Kobecoin 的当前市值为 $ 386.91K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.72K。KOBX 的流通量为 990.26M，总供应量是 990257269.712726，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 386.91K。