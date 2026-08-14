Kima Network 今日价格

Kima Network (KIMA) 今日实时价格为 $ 0.00202686，过去 24 小时内变化了 1.36%。当前 KIMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00202686 每 KIMA。

Kima Network 目前市值在 $ 423,099 排名第 #-，流通供应量为 67.98M KIMA。过去 24 小时内，KIMA 的交易价格在 $ 0.00198186（低点）和 $ 0.00202844（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.092，而历史最低价为 $ 0.00124231。

短期表现方面，KIMA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +27.74%。过去一天，总交易量达到 $ 1.11。

Kima Network（KIMA）市场信息

市值 $ 423.10K$ 423.10K $ 423.10K 成交量（24H） $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 完全稀释市值 $ 425.64K$ 425.64K $ 425.64K 流通量 67.98M 67.98M 67.98M 总供应量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Kima Network 的当前市值为 $ 423.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.11。KIMA 的流通量为 67.98M，总供应量是 210000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 425.64K。