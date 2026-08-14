KiloEx 今日价格

KiloEx (KILO) 今日实时价格为 $ 0.00306054，过去 24 小时内变化了 3.25%。当前 KILO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00306054 每 KILO。

KiloEx 目前市值在 $ 647,916 排名第 #-，流通供应量为 211.70M KILO。过去 24 小时内，KILO 的交易价格在 $ 0.00296456（低点）和 $ 0.00312683（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.164805，而历史最低价为 $ 0.00256893。

短期表现方面，KILO 在过去一小时内波动了 -0.38%，过去7 天内波动了 +4.67%。过去一天，总交易量达到 $ 3.43K。

KiloEx（KILO）市场信息

市值 $ 647.92K$ 647.92K $ 647.92K 成交量（24H） $ 3.43K$ 3.43K $ 3.43K 完全稀释市值 $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M 流通量 211.70M 211.70M 211.70M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

KiloEx 的当前市值为 $ 647.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.43K。KILO 的流通量为 211.70M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.06M。