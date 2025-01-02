Juicebox 图标

Juicebox 价格 (JBX)

USD

Juicebox (JBX) 实时价格图表

$0.00179743
$0.00179743$0.00179743
+2.40%(1D)

今天 Juicebox (JBX) 的价格

今天 Juicebox (JBX) 的实时价格为 0.00179743 USD。目前其市值为 $ 3.36M USD。JBX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Juicebox 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 101.03 USD
- Juicebox 当天价格变化为 +2.41%
- 其循环供应量为 1.87B USD

在获取 MEXC 上从 JBX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 JBX 价格信息的首选平台。

Juicebox (JBX) 价格表现 USD

今天内，Juicebox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Juicebox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004288126
在过去60天内，Juicebox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006954066
在过去90天内，Juicebox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005197653697056586

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.41%
30天$ -0.0004288126-23.85%
60天$ +0.0006954066+38.69%
90天$ +0.0005197653697056586+40.68%

Juicebox (JBX) 价格分析

Juicebox 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00175052
$ 0.00175052$ 0.00175052

$ 0.00180272
$ 0.00180272$ 0.00180272

$ 0.02278469
$ 0.02278469$ 0.02278469

--

+2.41%

+1.92%

Juicebox (JBX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

$ 101.03
$ 101.03$ 101.03

1.87B
1.87B 1.87B

什么是Juicebox (JBX)

Build a community around a project, fund it, and program its spending. Light enough for a group of friends, powerful enough for a global network of anons. Powered by public smart contracts on Ethereum.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Juicebox (JBX) 资源

官网

大家还在问：关于 Juicebox (JBX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

JBX 兑换为当地货币

1 JBX 兑换 AUD
A$0.0028938623
1 JBX 兑换 GBP
0.001437944
1 JBX 兑换 EUR
0.0017255328
1 JBX 兑换 USD
$0.00179743
1 JBX 兑换 MYR
RM0.0080345121
1 JBX 兑换 TRY
0.0634672533
1 JBX 兑换 JPY
¥0.2826458675
1 JBX 兑换 RUB
0.200413445
1 JBX 兑换 INR
0.1540936739
1 JBX 兑换 IDR
Rp28.9908023929
1 JBX 兑换 PHP
0.1041251199
1 JBX 兑换 EGP
￡E.0.0912555211
1 JBX 兑换 BRL
R$0.0114136805
1 JBX 兑换 CAD
C$0.0025882992
1 JBX 兑换 BDT
0.214792885
1 JBX 兑换 NGN
2.7823856914
1 JBX 兑换 UAH
0.0755999058
1 JBX 兑换 VES
Bs0.09166893
1 JBX 兑换 PKR
Rs0.5006741265
1 JBX 兑换 KZT
0.9435249299
1 JBX 兑换 THB
฿0.0616159004
1 JBX 兑换 TWD
NT$0.0591174727
1 JBX 兑换 CHF
Fr0.001617687
1 JBX 兑换 HKD
HK$0.0139660311
1 JBX 兑换 MAD
.د.م0.018154043