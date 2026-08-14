JPYSC 今日价格

JPYSC (JPYSC) 今日实时价格为 $ 0.00627862，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 JPYSC 兑 USD 的汇率为 $ 0.00627862 每 JPYSC。

JPYSC 目前市值在 $ 125,852,175 排名第 #-，流通供应量为 1.00B JPYSC。过去 24 小时内，JPYSC 的交易价格在 $ 0.00626723（低点）和 $ 0.00628702（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00643419，而历史最低价为 $ 0.00610725。

短期表现方面，JPYSC 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -0.55%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

JPYSC（JPYSC）市场信息

市值 $ 125.85M$ 125.85M $ 125.85M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 125.85M$ 125.85M $ 125.85M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0 20,044,560,689.0

JPYSC 的当前市值为 $ 125.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。JPYSC 的流通量为 1.00B，总供应量是 20044560689.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 125.85M。