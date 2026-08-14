jesse 今日价格

jesse (JESSE) 今日实时价格为 $ 0.00141877，过去 24 小时内变化了 5.41%。当前 JESSE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00141877 每 JESSE。

jesse 目前市值在 $ 777,398 排名第 #-，流通供应量为 547.91M JESSE。过去 24 小时内，JESSE 的交易价格在 $ 0.00141806（低点）和 $ 0.00150763（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01620661，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JESSE 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 -11.39%。过去一天，总交易量达到 $ 32.38K。

jesse（JESSE）市场信息

市值 $ 777.40K$ 777.40K $ 777.40K 成交量（24H） $ 32.38K$ 32.38K $ 32.38K 完全稀释市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 547.91M 547.91M 547.91M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

jesse 的当前市值为 $ 777.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 32.38K。JESSE 的流通量为 547.91M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.42M。