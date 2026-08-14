Ithaca Protocol 今日价格

Ithaca Protocol (ITHACA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.25%。当前 ITHACA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ITHACA。

Ithaca Protocol 目前市值在 $ 265,406 排名第 #-，流通供应量为 666.86M ITHACA。过去 24 小时内，ITHACA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.116504，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ITHACA 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 +1.63%。过去一天，总交易量达到 $ 40.04K。

Ithaca Protocol（ITHACA）市场信息

市值 $ 265.41K$ 265.41K $ 265.41K 成交量（24H） $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K 完全稀释市值 $ 358.20K$ 358.20K $ 358.20K 流通量 666.86M 666.86M 666.86M 总供应量 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

Ithaca Protocol 的当前市值为 $ 265.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 40.04K。ITHACA 的流通量为 666.86M，总供应量是 899999900.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 358.20K。