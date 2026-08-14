INTERCELLAR 今日价格

INTERCELLAR (CLR) 今日实时价格为 $ 0.00172839，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CLR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00172839 每 CLR。

INTERCELLAR 目前市值在 $ 793,289 排名第 #-，流通供应量为 459.41M CLR。过去 24 小时内，CLR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02278174，而历史最低价为 $ 0.00165342。

短期表现方面，CLR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 6.10。

INTERCELLAR（CLR）市场信息

市值 $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K 成交量（24H） $ 6.10$ 6.10 $ 6.10 完全稀释市值 $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K 流通量 459.41M 459.41M 459.41M 总供应量 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026

INTERCELLAR 的当前市值为 $ 793.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.10。CLR 的流通量为 459.41M，总供应量是 459407050.9093026，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 793.29K。