INI 今日价格

INI (INI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 INI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INI。

INI 目前市值在 $ 51,145 排名第 #-，流通供应量为 890.58M INI。过去 24 小时内，INI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.138116，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +87.10%。过去一天，总交易量达到 --。

INI（INI）市场信息

市值 $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 344.57K$ 344.57K $ 344.57K 流通量 890.58M 890.58M 890.58M 总供应量 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

INI 的当前市值为 $ 51.15K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INI 的流通量为 890.58M，总供应量是 6000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 344.57K。