Hyve（HYVE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0020699 $ 0.0020699 $ 0.0020699 24H最低价 $ 0.00225563 $ 0.00225563 $ 0.00225563 24H最高价 24H最低价 $ 0.0020699$ 0.0020699 $ 0.0020699 24H最高价 $ 0.00225563$ 0.00225563 $ 0.00225563 历史最高 $ 0.756865$ 0.756865 $ 0.756865 最低价 $ 0.00159105$ 0.00159105 $ 0.00159105 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） +1.63% 漲跌幅（7D） -19.24% 漲跌幅（7D） -19.24%

Hyve（HYVE）当前实时价格为 $0.00223714。过去 24 小时内，HYVE 的交易价格在 $ 0.0020699 至 $ 0.00225563 之间波动，市场活跃度显著。HYVE 的历史最高价为 $ 0.756865，历史最低价为 $ 0.00159105。

从短期表现来看，HYVE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 +1.63%，过去 7 天内累计变动为 -19.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyve（HYVE）市场信息

市值 $ 170.63K$ 170.63K $ 170.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 223.71K$ 223.71K $ 223.71K 流通量 76.27M 76.27M 76.27M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Hyve 的当前市值为 $ 170.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HYVE 的流通量为 76.27M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 223.71K。