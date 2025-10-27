Hyperwave HYPE（HWHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 44.18 $ 44.18 $ 44.18 24H最低价 $ 48.93 $ 48.93 $ 48.93 24H最高价 24H最低价 $ 44.18$ 44.18 $ 44.18 24H最高价 $ 48.93$ 48.93 $ 48.93 历史最高 $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 最低价 $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 涨跌幅（1H） +0.25% 涨跌幅（1D） +7.57% 漲跌幅（7D） +24.83% 漲跌幅（7D） +24.83%

Hyperwave HYPE（HWHYPE）当前实时价格为 $48.33。过去 24 小时内，HWHYPE 的交易价格在 $ 44.18 至 $ 48.93 之间波动，市场活跃度显著。HWHYPE 的历史最高价为 $ 59.58，历史最低价为 $ 29.97。

从短期表现来看，HWHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.25%，过去 24 小时内变动为 +7.57%，过去 7 天内累计变动为 +24.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperwave HYPE（HWHYPE）市场信息

市值 $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M 流通量 170.65K 170.65K 170.65K 总供应量 170,647.6742366929 170,647.6742366929 170,647.6742366929

Hyperwave HYPE 的当前市值为 $ 8.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HWHYPE 的流通量为 170.65K，总供应量是 170647.6742366929，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.26M。