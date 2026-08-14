Hyperwave 今日价格

Hyperwave (HWAVE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.04%。当前 HWAVE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HWAVE。

Hyperwave 目前市值在 $ 135,064 排名第 #-，流通供应量为 261.44M HWAVE。过去 24 小时内，HWAVE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00494313，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HWAVE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +54.26%。过去一天，总交易量达到 $ 518.92。

Hyperwave（HWAVE）市场信息

市值 $ 135.06K$ 135.06K $ 135.06K 成交量（24H） $ 518.92$ 518.92 $ 518.92 完全稀释市值 $ 436.29K$ 436.29K $ 436.29K 流通量 261.44M 261.44M 261.44M 总供应量 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733

Hyperwave 的当前市值为 $ 135.06K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 518.92。HWAVE 的流通量为 261.44M，总供应量是 844505215.3570733，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 436.29K。