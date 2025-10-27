Hyperion Staked Aptos（STAPT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 3.79 24H最高价 $ 4.16 历史最高 $ 6.5 最低价 $ 3.29 涨跌幅（1H） -0.32% 涨跌幅（1D） +7.82% 漲跌幅（7D） +12.33%

Hyperion Staked Aptos（STAPT）当前实时价格为 $4.12。过去 24 小时内，STAPT 的交易价格在 $ 3.79 至 $ 4.16 之间波动，市场活跃度显著。STAPT 的历史最高价为 $ 6.5，历史最低价为 $ 3.29。

从短期表现来看，STAPT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 +7.82%，过去 7 天内累计变动为 +12.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperion Staked Aptos（STAPT）市场信息

市值 $ 1.31M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 83.27M 流通量 211.50K 总供应量 13,238,302.1359438

Hyperion Staked Aptos 的当前市值为 $ 1.31M, 它过去 24 小时的交易量为 --。STAPT 的流通量为 211.50K，总供应量是 13238302.1359438，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.27M。