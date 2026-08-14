Hop Protocol 今日价格

Hop Protocol (HOP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.33%。当前 HOP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOP。

Hop Protocol 目前市值在 $ 84,394 排名第 #-，流通供应量为 75.22M HOP。过去 24 小时内，HOP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.297217，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOP 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 -1.66%。过去一天，总交易量达到 $ 1.97。

Hop Protocol（HOP）市场信息

市值 $ 84.39K$ 84.39K $ 84.39K 成交量（24H） $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 完全稀释市值 $ 437.14K$ 437.14K $ 437.14K 流通量 75.22M 75.22M 75.22M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hop Protocol 的当前市值为 $ 84.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.97。HOP 的流通量为 75.22M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 437.14K。