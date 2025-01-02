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Hedget 价格 (HGET)

USD

Hedget (HGET) 实时价格图表

$0.069812
$0.069812$0.069812
-20.40%(1D)

今天 Hedget (HGET) 的价格

今天 Hedget (HGET) 的实时价格为 0.069812 USD。目前其市值为 $ 122.36K USD。HGET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hedget 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 143.41K USD
- Hedget 当天价格变化为 -20.42%
- 其循环供应量为 1.75M USD

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Hedget (HGET) 价格表现 USD

今天内，Hedget 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01792253194878166
在过去30天内，Hedget 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0167854785
在过去60天内，Hedget 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0301758600
在过去90天内，Hedget 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06635942850105668

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01792253194878166-20.42%
30天$ -0.0167854785-24.04%
60天$ -0.0301758600-43.22%
90天$ -0.06635942850105668-48.73%

Hedget (HGET) 价格分析

Hedget 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.06944
$ 0.06944$ 0.06944

$ 0.087912
$ 0.087912$ 0.087912

$ 15.44
$ 15.44$ 15.44

-0.09%

-20.42%

-22.32%

Hedget (HGET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 122.36K
$ 122.36K$ 122.36K

$ 143.41K
$ 143.41K$ 143.41K

1.75M
1.75M 1.75M

什么是Hedget (HGET)

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Hedget (HGET) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Hedget (HGET) 的其他问题

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HGET 兑换为当地货币

1 HGET 兑换 AUD
A$0.1116992
1 HGET 兑换 GBP
0.0558496
1 HGET 兑换 EUR
0.06771764
1 HGET 兑换 USD
$0.069812
1 HGET 兑换 MYR
RM0.31205964
1 HGET 兑换 TRY
2.46506172
1 HGET 兑换 JPY
¥10.95908776
1 HGET 兑换 RUB
7.78333988
1 HGET 兑换 INR
5.986379
1 HGET 兑换 IDR
Rp1,125.99984236
1 HGET 兑换 PHP
4.04700164
1 HGET 兑换 EGP
￡E.3.54365712
1 HGET 兑换 BRL
R$0.4328344
1 HGET 兑换 CAD
C$0.10052928
1 HGET 兑换 BDT
8.342534
1 HGET 兑换 NGN
107.90072908
1 HGET 兑换 UAH
2.93978332
1 HGET 兑换 VES
Bs3.560412
1 HGET 兑换 PKR
Rs19.4566044
1 HGET 兑换 KZT
36.64641316
1 HGET 兑换 THB
฿2.39315536
1 HGET 兑换 TWD
NT$2.29541856
1 HGET 兑换 CHF
Fr0.0628308
1 HGET 兑换 HKD
HK$0.54243924
1 HGET 兑换 MAD
.د.م0.70579932