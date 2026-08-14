Harmonix USDC 今日价格

Harmonix USDC (HAUSDC) 今日实时价格为 $ 1.001，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HAUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 1.001 每 HAUSDC。

Harmonix USDC 目前市值在 $ 273,954 排名第 #-，流通供应量为 313.87K HAUSDC。过去 24 小时内，HAUSDC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.001，而历史最低价为 $ 0.787853。

短期表现方面，HAUSDC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 9.99。

Harmonix USDC（HAUSDC）市场信息

市值 $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K 成交量（24H） $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 完全稀释市值 $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K 流通量 313.87K 313.87K 313.87K 总供应量 313,867.7125170387 313,867.7125170387 313,867.7125170387

Harmonix USDC 的当前市值为 $ 273.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.99。HAUSDC 的流通量为 313.87K，总供应量是 313867.7125170387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 273.95K。