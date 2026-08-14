HAPI 今日价格

HAPI (HAPI) 今日实时价格为 $ 0.218736，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 HAPI 兑 USD 的汇率为 $ 0.218736 每 HAPI。

HAPI 目前市值在 $ 179,642 排名第 #-，流通供应量为 821.48K HAPI。过去 24 小时内，HAPI 的交易价格在 $ 0.212198（低点）和 $ 0.222427（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 200.39，而历史最低价为 $ 0.19244。

短期表现方面，HAPI 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 63.54。

HAPI（HAPI）市场信息

市值 $ 179.64K$ 179.64K $ 179.64K 成交量（24H） $ 63.54$ 63.54 $ 63.54 完全稀释市值 $ 179.64K$ 179.64K $ 179.64K 流通量 821.48K 821.48K 821.48K 总供应量 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

HAPI 的当前市值为 $ 179.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.54。HAPI 的流通量为 821.48K，总供应量是 821477.8698921121，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 179.64K。