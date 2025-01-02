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Gridcoin 价格 (GRC)

USD

Gridcoin (GRC) 实时价格图表

$0.00554553
$0.00554553$0.00554553
-0.70%(1D)

今天 Gridcoin (GRC) 的价格

今天 Gridcoin (GRC) 的实时价格为 0.00554553 USD。目前其市值为 $ 2.66M USD。GRC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gridcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 124.72 USD
- Gridcoin 当天价格变化为 -0.76%
- 其循环供应量为 479.60M USD

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Gridcoin (GRC) 价格表现 USD

今天内，Gridcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Gridcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008645070
在过去60天内，Gridcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0056891276
在过去90天内，Gridcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00218926737954596

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.76%
30天$ -0.0008645070-15.58%
60天$ +0.0056891276+102.59%
90天$ +0.00218926737954596+65.23%

Gridcoin (GRC) 价格分析

Gridcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00457301
$ 0.00457301$ 0.00457301

$ 0.00578371
$ 0.00578371$ 0.00578371

$ 0.214228
$ 0.214228$ 0.214228

-4.02%

-0.76%

-6.72%

Gridcoin (GRC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 124.72
$ 124.72$ 124.72

479.60M
479.60M 479.60M

什么是Gridcoin (GRC)

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Gridcoin (GRC) 资源

官网

大家还在问：关于 Gridcoin (GRC) 的其他问题

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GRC 兑换为当地货币

1 GRC 兑换 AUD
A$0.008872848
1 GRC 兑换 GBP
0.004436424
1 GRC 兑换 EUR
0.0053237088
1 GRC 兑换 USD
$0.00554553
1 GRC 兑换 MYR
RM0.0247885191
1 GRC 兑换 TRY
0.1958126643
1 GRC 兑换 JPY
¥0.8714800395
1 GRC 兑换 RUB
0.6182711397
1 GRC 兑换 INR
0.4754737422
1 GRC 兑换 IDR
Rp89.4440197359
1 GRC 兑换 PHP
0.3211416423
1 GRC 兑换 EGP
￡E.0.2816020134
1 GRC 兑换 BRL
R$0.0352141155
1 GRC 兑换 CAD
C$0.0079855632
1 GRC 兑换 BDT
0.662690835
1 GRC 兑换 NGN
8.5843695294
1 GRC 兑换 UAH
0.2332449918
1 GRC 兑换 VES
Bs0.28282203
1 GRC 兑换 PKR
Rs1.5447073815
1 GRC 兑换 KZT
2.9110150629
1 GRC 兑换 THB
฿0.1899898578
1 GRC 兑换 TWD
NT$0.1823924817
1 GRC 兑换 CHF
Fr0.004990977
1 GRC 兑换 HKD
HK$0.0430887681
1 GRC 兑换 MAD
.د.م0.056009853