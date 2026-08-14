Gora 今日价格

Gora (GORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.18%。当前 GORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GORA。

Gora 目前市值在 $ 29,215 排名第 #-，流通供应量为 38.00M GORA。过去 24 小时内，GORA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.750305，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GORA 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 -8.34%。过去一天，总交易量达到 $ 408.13。

Gora（GORA）市场信息

市值 $ 29.22K$ 29.22K $ 29.22K 成交量（24H） $ 408.13$ 408.13 $ 408.13 完全稀释市值 $ 76.88K$ 76.88K $ 76.88K 流通量 38.00M 38.00M 38.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Gora 的当前市值为 $ 29.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 408.13。GORA 的流通量为 38.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 76.88K。