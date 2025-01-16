GoodBoy 价格 (GOODBOY)
今天 GoodBoy (GOODBOY) 的实时价格为 0.00337806 USD。目前其市值为 $ 3.38M USD。GOODBOY 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoodBoy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.84K USD
- GoodBoy 当天价格变化为 +0.58%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.58%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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GoodBoy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.70%
+0.58%
-31.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
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|1 GOODBOY 兑换 AUD
A$0.005404896
|1 GOODBOY 兑换 GBP
￡0.0027362286
|1 GOODBOY 兑换 EUR
€0.0032767182
|1 GOODBOY 兑换 USD
$0.00337806
|1 GOODBOY 兑换 MYR
RM0.01520127
|1 GOODBOY 兑换 TRY
₺0.1197184464
|1 GOODBOY 兑换 JPY
¥0.5261666256
|1 GOODBOY 兑换 RUB
₽0.3470618844
|1 GOODBOY 兑换 INR
₹0.292371093
|1 GOODBOY 兑换 IDR
Rp55.3780239264
|1 GOODBOY 兑换 PHP
₱0.1977516324
|1 GOODBOY 兑换 EGP
￡E.0.1701528822
|1 GOODBOY 兑换 BRL
R$0.0203021406
|1 GOODBOY 兑换 CAD
C$0.0048306258
|1 GOODBOY 兑换 BDT
৳0.4086101376
|1 GOODBOY 兑换 NGN
₦5.253558912
|1 GOODBOY 兑换 UAH
₴0.1421487648
|1 GOODBOY 兑换 VES
Bs0.18241524
|1 GOODBOY 兑换 PKR
Rs0.9411950772
|1 GOODBOY 兑换 KZT
₸1.7835481188
|1 GOODBOY 兑换 THB
฿0.1168470954
|1 GOODBOY 兑换 TWD
NT$0.1111719546
|1 GOODBOY 兑换 CHF
Fr0.0030740346
|1 GOODBOY 兑换 HKD
HK$0.0262813068
|1 GOODBOY 兑换 MAD
.د.م0.0339832836