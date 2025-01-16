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GoodBoy 价格 (GOODBOY)

USD

GoodBoy (GOODBOY) 实时价格图表

$0.00337806
$0.00337806$0.00337806
+0.50%(1D)

今天 GoodBoy (GOODBOY) 的价格

今天 GoodBoy (GOODBOY) 的实时价格为 0.00337806 USD。目前其市值为 $ 3.38M USD。GOODBOY 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoodBoy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.84K USD
- GoodBoy 当天价格变化为 +0.58%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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GoodBoy (GOODBOY) 价格表现 USD

今天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，GoodBoy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.58%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GoodBoy (GOODBOY) 价格分析

GoodBoy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00330812
$ 0.00330812$ 0.00330812

$ 0.00361857
$ 0.00361857$ 0.00361857

$ 0.02175124
$ 0.02175124$ 0.02175124

+1.70%

+0.58%

-31.84%

GoodBoy (GOODBOY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

$ 4.84K
$ 4.84K$ 4.84K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是GoodBoy (GOODBOY)

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

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GoodBoy (GOODBOY) 资源

官网

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GOODBOY 兑换为当地货币

1 GOODBOY 兑换 AUD
A$0.005404896
1 GOODBOY 兑换 GBP
0.0027362286
1 GOODBOY 兑换 EUR
0.0032767182
1 GOODBOY 兑换 USD
$0.00337806
1 GOODBOY 兑换 MYR
RM0.01520127
1 GOODBOY 兑换 TRY
0.1197184464
1 GOODBOY 兑换 JPY
¥0.5261666256
1 GOODBOY 兑换 RUB
0.3470618844
1 GOODBOY 兑换 INR
0.292371093
1 GOODBOY 兑换 IDR
Rp55.3780239264
1 GOODBOY 兑换 PHP
0.1977516324
1 GOODBOY 兑换 EGP
￡E.0.1701528822
1 GOODBOY 兑换 BRL
R$0.0203021406
1 GOODBOY 兑换 CAD
C$0.0048306258
1 GOODBOY 兑换 BDT
0.4086101376
1 GOODBOY 兑换 NGN
5.253558912
1 GOODBOY 兑换 UAH
0.1421487648
1 GOODBOY 兑换 VES
Bs0.18241524
1 GOODBOY 兑换 PKR
Rs0.9411950772
1 GOODBOY 兑换 KZT
1.7835481188
1 GOODBOY 兑换 THB
฿0.1168470954
1 GOODBOY 兑换 TWD
NT$0.1111719546
1 GOODBOY 兑换 CHF
Fr0.0030740346
1 GOODBOY 兑换 HKD
HK$0.0262813068
1 GOODBOY 兑换 MAD
.د.م0.0339832836