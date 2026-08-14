GABLE 今日价格

GABLE (GABLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.94%。当前 GABLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GABLE。

GABLE 目前市值在 $ 34,814 排名第 #-，流通供应量为 965.06M GABLE。过去 24 小时内，GABLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GABLE 在过去一小时内波动了 -0.43%，过去7 天内波动了 -2.64%。过去一天，总交易量达到 --。

GABLE（GABLE）市场信息

市值 $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K 流通量 965.06M 965.06M 965.06M 总供应量 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938

GABLE 的当前市值为 $ 34.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GABLE 的流通量为 965.06M，总供应量是 965061136.9703938，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.81K。