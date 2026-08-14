first reply 今日价格

first reply (SIRIUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SIRIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SIRIUS。

first reply 目前市值在 $ 44,231 排名第 #-，流通供应量为 965.28M SIRIUS。过去 24 小时内，SIRIUS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01068814，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SIRIUS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.20%。过去一天，总交易量达到 --。

first reply（SIRIUS）市场信息

市值 $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K 流通量 965.28M 965.28M 965.28M 总供应量 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

first reply 的当前市值为 $ 44.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SIRIUS 的流通量为 965.28M，总供应量是 965282730.194955，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.23K。