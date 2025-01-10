Factor 图标

Factor 价格 (FCTR)

USD

Factor (FCTR) 实时价格图表

$0.073683
$0.073683$0.073683
0.00%(1D)

今天 Factor (FCTR) 的价格

今天 Factor (FCTR) 的实时价格为 0.073683 USD。目前其市值为 $ 1.10M USD。FCTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Factor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.79K USD
- Factor 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 15.00M USD

在获取 MEXC 上从 FCTR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 FCTR 价格信息的首选平台。

Factor (FCTR) 价格表现 USD

今天内，Factor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Factor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0033445229
在过去60天内，Factor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018924225
在过去90天内，Factor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00075088360845789

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.05%
30天$ -0.0033445229-4.53%
60天$ -0.0018924225-2.56%
90天$ -0.00075088360845789-1.00%

Factor (FCTR) 价格分析

Factor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.072655
$ 0.072655$ 0.072655

$ 0.074098
$ 0.074098$ 0.074098

$ 0.755401
$ 0.755401$ 0.755401

+0.30%

-0.05%

+1.71%

Factor (FCTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 21.79K
$ 21.79K$ 21.79K

15.00M
15.00M 15.00M

什么是Factor (FCTR)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Factor (FCTR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Factor (FCTR) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FCTR 兑换为当地货币

1 FCTR 兑换 AUD
A$0.11862963
1 FCTR 兑换 GBP
0.05968323
1 FCTR 兑换 EUR
0.07147251
1 FCTR 兑换 USD
$0.073683
1 FCTR 兑换 MYR
RM0.33083667
1 FCTR 兑换 TRY
2.61058869
1 FCTR 兑换 JPY
¥11.63601936
1 FCTR 兑换 RUB
7.46703522
1 FCTR 兑换 INR
6.33452751
1 FCTR 兑换 IDR
Rp1,188.43531749
1 FCTR 兑换 PHP
4.30824501
1 FCTR 兑换 EGP
￡E.3.72541248
1 FCTR 兑换 BRL
R$0.44578215
1 FCTR 兑换 CAD
C$0.10610352
1 FCTR 兑换 BDT
8.98785234
1 FCTR 兑换 NGN
114.05981034
1 FCTR 兑换 UAH
3.12342237
1 FCTR 兑换 VES
Bs3.905199
1 FCTR 兑换 PKR
Rs20.54724138
1 FCTR 兑换 KZT
38.73957408
1 FCTR 兑换 THB
฿2.5494318
1 FCTR 兑换 TWD
NT$2.42932851
1 FCTR 兑换 CHF
Fr0.06705153
1 FCTR 兑换 HKD
HK$0.57325374
1 FCTR 兑换 MAD
.د.م0.74125098