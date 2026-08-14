Evrmore 今日价格

Evrmore (EVR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 EVR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EVR。

Evrmore 目前市值在 $ 174,665 排名第 #-，流通供应量为 11.13B EVR。过去 24 小时内，EVR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EVR 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -20.31%。过去一天，总交易量达到 --。

Evrmore（EVR）市场信息

市值 $ 174.67K$ 174.67K $ 174.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 174.67K$ 174.67K $ 174.67K 流通量 11.13B 11.13B 11.13B 总供应量 11,125,139,620.26589 11,125,139,620.26589 11,125,139,620.26589

Evrmore 的当前市值为 $ 174.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EVR 的流通量为 11.13B，总供应量是 11125139620.26589，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.67K。