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Genius 当前实时价格为 0.38862 USD。GENIUS 市值为 130,334,232.66858 USD。追踪Malaysia的 GENIUS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Genius 当前实时价格为 0.38862 USD。GENIUS 市值为 130,334,232.66858 USD。追踪Malaysia的 GENIUS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Genius实时价格 (GENIUS)

1 GENIUS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.3898
$0.3898$0.3898
+1.06%1D
USD
Genius (GENIUS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:11:39 (UTC+8)

Genius 今日价格

Genius (GENIUS) 今日实时价格为 $ 0.38862，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 GENIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0.38862 每 GENIUS。

Genius 目前市值在 $ 130.33M 排名第 #146，流通供应量为 335.38M GENIUS。过去 24 小时内，GENIUS 的交易价格在 $ 0.36854（低点）和 $ 0.39345（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9501277877507296，而历史最低价为 $ 0.17394524246504348

短期表现方面，GENIUS 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +15.53%。过去一天，总交易量达到 $ 97.56K

Genius（GENIUS）市场信息

No.146

$ 130.33M
$ 130.33M$ 130.33M

$ 97.56K
$ 97.56K$ 97.56K

$ 388.62M
$ 388.62M$ 388.62M

335.38M
335.38M 335.38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

Genius 的当前市值为 $ 130.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 97.56K。GENIUS 的流通量为 335.38M，总供应量是 953973324.288，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 388.62M

Genius 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.36854
$ 0.36854$ 0.36854
24H最低价
$ 0.39345
$ 0.39345$ 0.39345
24H最高价

$ 0.36854
$ 0.36854$ 0.36854

$ 0.39345
$ 0.39345$ 0.39345

$ 0.9501277877507296
$ 0.9501277877507296$ 0.9501277877507296

$ 0.17394524246504348
$ 0.17394524246504348$ 0.17394524246504348

+0.08%

+1.06%

+15.53%

+15.53%

Genius（GENIUS）价格历史 USD

跟踪 Genius 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0040885+1.06%
30天$ +0.0557+16.73%
60天$ -0.07408-16.02%
90天$ -0.08669-18.24%
Genius 今日价格变化

今天，GENIUS 记录了 $ +0.0040885 (+1.06%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Genius 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0557 (+16.73%)，显示了该代币在短期内的表现。

Genius 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GENIUS 的变化为 $ -0.07408 (-16.02%)，从而更广泛地了解其表现。

Genius 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.08669 (-18.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Genius（GENIUS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Genius 价格历史页面

Genius 分析

本分析利用人工智能模型评估 Genius 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Genius 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 GENIUS 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

GENIUS_USDT在4h周期运行于0.3661中枢上方。现价0.36889位于R1阻力位0.3697下方极近区域。价格处于枢纽体系上半区。多空双方在中枢附近形成短暂平衡。结构未出现明显单边突破特征。 MACD指标呈现金叉形态。短期买盘动能开始积聚。RSI处于中性区间。快慢指标方向存在轻微分层。波动率维持常态水平。动能分布相对分散。未见显著的单边加速信号。市场处于震荡整理后的方向选择前夜。 上方最近参考价位为R1 0.3697。该位置距离现价不足0.3%。突破后下一目标为R2 0.3721。下方最近支撑位于S1 0.3637。该位置距离现价约1.4%。跌破后将测试S2 0.3601。中枢0.3661构成中间防守线。关键价位间距紧凑。短线波动空间受限。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Genius 的价格预测

Genius（GENIUS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GENIUS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Genius (GENIUS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Genius 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Genius 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Genius 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GENIUS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Genius

准备好开始使用 Genius 了吗？在 MEXC 购买 GENIUS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Genius 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Genius (GENIUS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Genius 将立即存入您的钱包。
Genius (GENIUS) 购买教程

Genius 能做什么？

拥有 Genius 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Genius (GENIUS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Genius (GENIUS)

Genius——最终的链上终端，将中心化交易所（CEX）带到链上。

Genius资源

要更深入地了解 Genius，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Genius网站
区块查询

类别 :

AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

人们还问：关于Genius的其他问题

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GENIUSUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GENIUS。在 MEXC 上探索 GENIUSUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Genius (GENIUS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Genius 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GENIUS/USDC
$0.39002
$0.39002$0.39002
+1.05%
142.69K (USDT)
GENIUS/USDT
$0.3898
$0.3898$0.3898
+1.04%
257.96K (USDT)

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$0.27525$0.27525

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$0.0002931$0.0002931

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$0.02462$0.02462

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$1.8302$1.8302

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