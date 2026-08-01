Genius 今日价格

Genius (GENIUS) 今日实时价格为 $ 0.38862，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 GENIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0.38862 每 GENIUS。

Genius 目前市值在 $ 130.33M 排名第 #146，流通供应量为 335.38M GENIUS。过去 24 小时内，GENIUS 的交易价格在 $ 0.36854（低点）和 $ 0.39345（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9501277877507296，而历史最低价为 $ 0.17394524246504348。

短期表现方面，GENIUS 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 +15.53%。过去一天，总交易量达到 $ 97.56K。

Genius（GENIUS）市场信息

排名 No.146 市值 $ 130.33M$ 130.33M $ 130.33M 成交量（24H） $ 97.56K$ 97.56K $ 97.56K 完全稀释市值 $ 388.62M$ 388.62M $ 388.62M 流通量 335.38M 335.38M 335.38M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 流通率 33.53% 所属公链 BSC

Genius 的当前市值为 $ 130.33M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 97.56K。GENIUS 的流通量为 335.38M，总供应量是 953973324.288，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 388.62M。