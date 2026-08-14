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OneFootball Credits 当前实时价格为 0.008836 USD。OFC 市值为 1,425,022.98412 USD。追踪Malaysia的 OFC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！OneFootball Credits 当前实时价格为 0.008836 USD。OFC 市值为 1,425,022.98412 USD。追踪Malaysia的 OFC 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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OneFootball Credits实时价格 (OFC)

1 OFC 兑换为 USD 的实时价格：

$0.008836
$0.008836$0.008836
+1.10%1D
USD
OneFootball Credits (OFC) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:08:14 (UTC+8)

OneFootball Credits 今日价格

OneFootball Credits (OFC) 今日实时价格为 $ 0.008836，过去 24 小时内变化了 1.10%。当前 OFC 兑 USD 的汇率为 $ 0.008836 每 OFC。

OneFootball Credits 目前市值在 $ 1.43M 排名第 #1206，流通供应量为 161.27M OFC。过去 24 小时内，OFC 的交易价格在 $ 0.008557（低点）和 $ 0.009316（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16999156779626742，而历史最低价为 $ 0.03056012837247884

短期表现方面，OFC 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -13.90%。过去一天，总交易量达到 $ 109.08K

OneFootball Credits（OFC）市场信息

No.1206

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 109.08K
$ 109.08K$ 109.08K

$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

OneFootball Credits 的当前市值为 $ 1.43M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.08K。OFC 的流通量为 161.27M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.84M

OneFootball Credits 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.008557
$ 0.008557$ 0.008557
24H最低价
$ 0.009316
$ 0.009316$ 0.009316
24H最高价

$ 0.008557
$ 0.008557$ 0.008557

$ 0.009316
$ 0.009316$ 0.009316

$ 0.16999156779626742
$ 0.16999156779626742$ 0.16999156779626742

$ 0.03056012837247884
$ 0.03056012837247884$ 0.03056012837247884

+0.20%

+1.10%

-13.90%

-13.90%

OneFootball Credits（OFC）价格历史 USD

跟踪 OneFootball Credits 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00009614+1.10%
30天$ -0.003724-29.65%
60天$ -0.023624-72.78%
90天$ -0.035134-79.91%
OneFootball Credits 今日价格变化

今天，OFC 记录了 $ +0.00009614 (+1.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

OneFootball Credits 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.003724 (-29.65%)，显示了该代币在短期内的表现。

OneFootball Credits 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，OFC 的变化为 $ -0.023624 (-72.78%)，从而更广泛地了解其表现。

OneFootball Credits 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.035134 (-79.91%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 OneFootball Credits（OFC）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 OneFootball Credits 价格历史页面

OneFootball Credits 分析

本分析利用人工智能模型评估 OneFootball Credits 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

OneFootball Credits 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 OFC 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

OFC_USDT在4h周期运行于0.009003，位于中枢0.00903下方。价格处于S1与R1构成的窄幅区间内。均线系统呈现多头排列，MA与EMA组均录得买入信号。结构位置与短期趋势指标存在背离。 MACD呈现死叉状态，动能向下发散。RSI处于中性区域，未显示极端超买或超卖。KDJ与StochRSI数值待定，需结合实时数据确认短期摆动方向。布林带开口状态待定，波动率变化暂无明确指向。快慢指标分层，长期均线支撑与短期动量减弱并存。 近端阻力位于R1价位0.00911，距离现价约1.2%。近端支撑位于S1价位0.00889，距离现价约1.3%。远端参考位为R2 0.00925及S2 0.00881。价格突破中枢0.00903将改变当前震荡结构。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

OneFootball Credits 的价格预测

OneFootball Credits（OFC）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，OFC 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
OneFootball Credits (OFC) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，OneFootball Credits 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 OneFootball Credits 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 OneFootball Credits 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 OFC 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 OneFootball Credits

准备好开始使用 OneFootball Credits 了吗？在 MEXC 购买 OFC 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 OneFootball Credits 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 OneFootball Credits (OFC) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，OneFootball Credits 将立即存入您的钱包。
OneFootball Credits (OFC) 购买教程

OneFootball Credits 能做什么？

拥有 OneFootball Credits 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 OneFootball Credits (OFC) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits（$OFC）是驱动 OneFootball 足球球迷经济生态的核心代币。OneFootball 成立于 2008 年，是全球领先的足球媒体平台之一。如今，OneFootball的业务已拓展至媒体之外，旗下OneFootball Club推出了FanPass——一个链上粉丝身份系统，旨在帮助俱乐部和品牌识别并奖励粉丝的积极参与。通过 $OFC，OneFootball 旨在将全球 35 亿足球球迷 转变为一个全球自循环球迷经济体系中的积极参与者。

OneFootball Credits资源

要更深入地了解 OneFootball Credits，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方OneFootball Credits网站
区块查询

类别 :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

人们还问：关于OneFootball Credits的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:08:14 (UTC+8)

OneFootball Credits（OFC）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 OneFootball Credits 的更多信息

OFCUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 OFC。在 MEXC 上探索 OFCUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 OneFootball Credits (OFC) 市场

探索现货和合约市场，查看 OneFootball Credits 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
OFC/USDT
$0.008822
$0.008822$0.008822
+0.97%
12.26M (USDT)

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$0.02056$0.02056

+6.52%

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$0.2872
$0.2872$0.2872

+23.47%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

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$0.28413$0.28413

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TOFU Story

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$1.7698$1.7698

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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