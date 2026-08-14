OneFootball Credits (OFC) 今日实时价格为 $ 0.008836，过去 24 小时内变化了 1.10%。当前 OFC 兑 USD 的汇率为 $ 0.008836 每 OFC。

OneFootball Credits 目前市值在 $ 1.43M 排名第 #1206，流通供应量为 161.27M OFC。过去 24 小时内，OFC 的交易价格在 $ 0.008557（低点）和 $ 0.009316（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.16999156779626742，而历史最低价为 $ 0.03056012837247884。

短期表现方面，OFC 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -13.90%。过去一天，总交易量达到 $ 109.08K。

OneFootball Credits（OFC）市场信息

排名 No.1206 市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 成交量（24H） $ 109.08K$ 109.08K $ 109.08K 完全稀释市值 $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M 流通量 161.27M 161.27M 161.27M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 16.12% 所属公链 BASE

OneFootball Credits 的当前市值为 $ 1.43M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 109.08K。OFC 的流通量为 161.27M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.84M。