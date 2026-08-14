evaUSDT 今日价格

evaUSDT (EVAUSDT) 今日实时价格为 $ 0.998356，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EVAUSDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.998356 每 EVAUSDT。

evaUSDT 目前市值在 $ 2,939,782 排名第 #-，流通供应量为 2.95M EVAUSDT。过去 24 小时内，EVAUSDT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.014，而历史最低价为 $ 0.984861。

短期表现方面，EVAUSDT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.16%。过去一天，总交易量达到 $ 72.64。

evaUSDT（EVAUSDT）市场信息

市值 $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M 成交量（24H） $ 72.64$ 72.64 $ 72.64 完全稀释市值 $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M 流通量 2.95M 2.95M 2.95M 总供应量 2,950,226.01464 2,950,226.01464 2,950,226.01464

evaUSDT 的当前市值为 $ 2.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.64。EVAUSDT 的流通量为 2.95M，总供应量是 2950226.01464，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.94M。