evaETH 今日价格

evaETH (EVAETH) 今日实时价格为 $ 1,929.05，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EVAETH 兑 USD 的汇率为 $ 1,929.05 每 EVAETH。

evaETH 目前市值在 $ 29,029 排名第 #-，流通供应量为 1.01 EVAETH。过去 24 小时内，EVAETH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,140.98，而历史最低价为 $ 1,552.6。

短期表现方面，EVAETH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 367.55。

evaETH（EVAETH）市场信息

市值 $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K 成交量（24H） $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 完全稀释市值 $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K 流通量 1.01 1.01 1.01 总供应量 1.011876453288272 1.011876453288272 1.011876453288272

evaETH 的当前市值为 $ 29.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 367.55。EVAETH 的流通量为 1.01，总供应量是 1.011876453288272，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.03K。