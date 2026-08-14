EquiFold 今日价格

EquiFold (EQUI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.35%。当前 EQUI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EQUI。

EquiFold 目前市值在 $ 11,578.04 排名第 #-，流通供应量为 648.48M EQUI。过去 24 小时内，EQUI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EQUI 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -27.82%。过去一天，总交易量达到 --。

EquiFold（EQUI）市场信息

市值 $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K 流通量 648.48M 648.48M 648.48M 总供应量 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

EquiFold 的当前市值为 $ 11.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EQUI 的流通量为 648.48M，总供应量是 991585769.3559005，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.70K。