EQTY 今日价格

EQTY (EQTY) 今日实时价格为 $ 0.00181394，过去 24 小时内变化了 10.35%。当前 EQTY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00181394 每 EQTY。

EQTY 目前市值在 $ 527,973 排名第 #-，流通供应量为 291.04M EQTY。过去 24 小时内，EQTY 的交易价格在 $ 0.0017999（低点）和 $ 0.00201122（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.901021，而历史最低价为 $ 0.00132194。

短期表现方面，EQTY 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 -4.70%。过去一天，总交易量达到 $ 17.51K。

EQTY（EQTY）市场信息

市值 $ 527.97K$ 527.97K $ 527.97K 成交量（24H） $ 17.51K$ 17.51K $ 17.51K 完全稀释市值 $ 527.97K$ 527.97K $ 527.97K 流通量 291.04M 291.04M 291.04M 总供应量 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

EQTY 的当前市值为 $ 527.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.51K。EQTY 的流通量为 291.04M，总供应量是 291044629.1775672，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 527.97K。