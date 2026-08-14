eBESS 今日价格

eBESS (EBESS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.35%。当前 EBESS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EBESS。

eBESS 目前市值在 $ 16,892.5 排名第 #-，流通供应量为 653.46M EBESS。过去 24 小时内，EBESS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EBESS 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +3.58%。过去一天，总交易量达到 --。

eBESS（EBESS）市场信息

市值 $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K 流通量 653.46M 653.46M 653.46M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

eBESS 的当前市值为 $ 16.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EBESS 的流通量为 653.46M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.85K。