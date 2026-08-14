Earendel 今日价格

Earendel (EARENDEL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,68%。当前 EARENDEL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EARENDEL。

Earendel 目前市值在 $ 33.194 排名第 #-，流通供应量为 100,00B EARENDEL。过去 24 小时内，EARENDEL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EARENDEL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -6,35%。过去一天，总交易量达到 --。

Earendel（EARENDEL）市场信息

市值 $ 33,19K$ 33,19K $ 33,19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33,19K$ 33,19K $ 33,19K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 总供应量 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Earendel 的当前市值为 $ 33,19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EARENDEL 的流通量为 100,00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33,19K。