DUKO 今日价格

DUKO (DUKO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.58%。当前 DUKO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DUKO。

DUKO 目前市值在 $ 326,557 排名第 #-，流通供应量为 10.00B DUKO。过去 24 小时内，DUKO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00726084，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DUKO 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -10.93%。过去一天，总交易量达到 --。

DUKO（DUKO）市场信息

市值 $ 326.56K$ 326.56K $ 326.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 326.56K$ 326.56K $ 326.56K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138

DUKO 的当前市值为 $ 326.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUKO 的流通量为 10.00B，总供应量是 9998289048.68138，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 326.56K。