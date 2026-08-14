dTRINITY Staked dUSD 今日价格

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) 今日实时价格为 $ 1.014，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 SDUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.014 每 SDUSD。

dTRINITY Staked dUSD 目前市值在 $ 524,417 排名第 #-，流通供应量为 516.94K SDUSD。过去 24 小时内，SDUSD 的交易价格在 $ 1.014（低点）和 $ 1.016（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.095，而历史最低价为 $ 0.869721。

短期表现方面，SDUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.17%。过去一天，总交易量达到 $ 3.76K。

dTRINITY Staked dUSD（SDUSD）市场信息

市值 $ 524.42K$ 524.42K $ 524.42K 成交量（24H） $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K 完全稀释市值 $ 524.42K$ 524.42K $ 524.42K 流通量 516.94K 516.94K 516.94K 总供应量 516,936.053947147 516,936.053947147 516,936.053947147

dTRINITY Staked dUSD 的当前市值为 $ 524.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.76K。SDUSD 的流通量为 516.94K，总供应量是 516936.053947147，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 524.42K。