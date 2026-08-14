DRAGON 今日价格

DRAGON (DRAGON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DRAGON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DRAGON。

DRAGON 目前市值在 $ 242,610 排名第 #-，流通供应量为 399.38M DRAGON。过去 24 小时内，DRAGON 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01183838，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DRAGON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.34%。过去一天，总交易量达到 $ 57.64。

DRAGON（DRAGON）市场信息

市值 $ 242.61K$ 242.61K $ 242.61K 成交量（24H） $ 57.64$ 57.64 $ 57.64 完全稀释市值 $ 405.61K$ 405.61K $ 405.61K 流通量 399.38M 399.38M 399.38M 总供应量 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

DRAGON 的当前市值为 $ 242.61K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.64。DRAGON 的流通量为 399.38M，总供应量是 667692035.4112109，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 405.61K。