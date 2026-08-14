Dice Protocol 今日价格

Dice Protocol (DICE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.06%。当前 DICE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DICE。

Dice Protocol 目前市值在 $ 171,685 排名第 #-，流通供应量为 973.99M DICE。过去 24 小时内，DICE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DICE 在过去一小时内波动了 +6.43%，过去7 天内波动了 +36.90%。过去一天，总交易量达到 $ 50.35K。

Dice Protocol（DICE）市场信息

市值 $ 171.69K$ 171.69K $ 171.69K 成交量（24H） $ 50.35K$ 50.35K $ 50.35K 完全稀释市值 $ 171.69K$ 171.69K $ 171.69K 流通量 973.99M 973.99M 973.99M 总供应量 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

Dice Protocol 的当前市值为 $ 171.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.35K。DICE 的流通量为 973.99M，总供应量是 973989427.4609694，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 171.69K。