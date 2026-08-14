DeepBot 今日价格

DeepBot (DEEPAI) 今日实时价格为 $ 0.00481856，过去 24 小时内变化了 12.37%。当前 DEEPAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00481856 每 DEEPAI。

DeepBot 目前市值在 $ 481,864 排名第 #-，流通供应量为 100.00M DEEPAI。过去 24 小时内，DEEPAI 的交易价格在 $ 0.00425334（低点）和 $ 0.00482786（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02594765，而历史最低价为 $ 0.00215985。

短期表现方面，DEEPAI 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +50.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.54K。

DeepBot（DEEPAI）市场信息

市值 $ 481.86K$ 481.86K $ 481.86K 成交量（24H） $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K 完全稀释市值 $ 481.86K$ 481.86K $ 481.86K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

DeepBot 的当前市值为 $ 481.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.54K。DEEPAI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 481.86K。