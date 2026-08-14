DEBT 今日价格

DEBT ($DEBT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 $DEBT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $DEBT。

DEBT 目前市值在 $ 46,989 排名第 #-，流通供应量为 760.14M $DEBT。过去 24 小时内，$DEBT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$DEBT 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.41%。过去一天，总交易量达到 --。

DEBT（$DEBT）市场信息

市值 $ 46.99K$ 46.99K $ 46.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 47.38K$ 47.38K $ 47.38K 流通量 760.14M 760.14M 760.14M 总供应量 933,471,314.254676 933,471,314.254676 933,471,314.254676

DEBT 的当前市值为 $ 46.99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$DEBT 的流通量为 760.14M，总供应量是 933471314.254676，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.38K。