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DackieSwap 价格 (DACKIE)

USD

DackieSwap (DACKIE) 实时价格图表

$0.01670833
$0.01670833$0.01670833
-1.40%(1D)

今天 DackieSwap (DACKIE) 的价格

今天 DackieSwap (DACKIE) 的实时价格为 0.01667552 USD。目前其市值为 $ 1.03M USD。DACKIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
DackieSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.78K USD
- DackieSwap 当天价格变化为 -1.64%
- 其循环供应量为 61.73M USD

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DackieSwap (DACKIE) 价格表现 USD

今天内，DackieSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00027888544513148
在过去30天内，DackieSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，DackieSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，DackieSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00027888544513148-1.64%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DackieSwap (DACKIE) 价格分析

DackieSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01596121
$ 0.01596121$ 0.01596121

$ 0.01730376
$ 0.01730376$ 0.01730376

$ 0.03392568
$ 0.03392568$ 0.03392568

-2.51%

-1.64%

-18.22%

DackieSwap (DACKIE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 37.78K
$ 37.78K$ 37.78K

61.73M
61.73M 61.73M

什么是DackieSwap (DACKIE)

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DackieSwap (DACKIE) 资源

白皮书
官网

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DACKIE 兑换为当地货币

1 DACKIE 兑换 AUD
A$0.0268475872
1 DACKIE 兑换 GBP
0.0135071712
1 DACKIE 兑换 EUR
0.0161752544
1 DACKIE 兑换 USD
$0.01667552
1 DACKIE 兑换 MYR
RM0.07503984
1 DACKIE 兑换 TRY
0.5918142048
1 DACKIE 兑换 JPY
¥2.625560624
1 DACKIE 兑换 RUB
1.7140767008
1 DACKIE 兑换 INR
1.4435997664
1 DACKIE 兑换 IDR
Rp273.3691365888
1 DACKIE 兑换 PHP
0.977185472
1 DACKIE 兑换 EGP
￡E.0.8422805152
1 DACKIE 兑换 BRL
R$0.1018874272
1 DACKIE 兑换 CAD
C$0.0238459936
1 DACKIE 兑换 BDT
2.0154033472
1 DACKIE 兑换 NGN
25.7735169568
1 DACKIE 兑换 UAH
0.707042048
1 DACKIE 兑换 VES
Bs0.88380256
1 DACKIE 兑换 PKR
Rs4.647467424
1 DACKIE 兑换 KZT
8.8557016512
1 DACKIE 兑换 THB
฿0.5783070336
1 DACKIE 兑换 TWD
NT$0.5497918944
1 DACKIE 兑换 CHF
Fr0.0151747232
1 DACKIE 兑换 HKD
HK$0.1297355456
1 DACKIE 兑换 MAD
.د.م0.167588976