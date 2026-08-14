Cypher 今日价格

Cypher (CYPH) 今日实时价格为 $ 0.00219449，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 CYPH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00219449 每 CYPH。

Cypher 目前市值在 $ 262,035 排名第 #-，流通供应量为 119.40M CYPH。过去 24 小时内，CYPH 的交易价格在 $ 0.00216809（低点）和 $ 0.00221901（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0302985，而历史最低价为 $ 0.00216809。

短期表现方面，CYPH 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -4.73%。过去一天，总交易量达到 $ 432.15。

Cypher（CYPH）市场信息

市值 $ 262.04K$ 262.04K $ 262.04K 成交量（24H） $ 432.15$ 432.15 $ 432.15 完全稀释市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 119.40M 119.40M 119.40M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cypher 的当前市值为 $ 262.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 432.15。CYPH 的流通量为 119.40M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。